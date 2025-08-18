Unübersichtlich wurde es nach Abpfiff des Kreisoberliga-Spiels zwischen Aufsteiger SG Mittelschmalkalden und der SG Wernshausen/Schwallungen. Aus einem Wortduell zwischen einem Wernshäuser Anhänger und einem Mittelschmalkalder hinter einem der Tore entstand schnell ein mehrminütiges Chaos. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Aufregung bereits weitestgehend gelegt. Und doch bestehen noch offene Fragen zu den Ereignissen.