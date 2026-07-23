Kreisoberliga Mittelthüringen: Alle Spiele im Überblick

1. Spieltag
Am 14. August startet die neue Kreisoberliga-Saison mit der Partie TSV Bad Blankenburg gegen TSV Elgersburg. Den kompletten Spielplan der Saison 2026/2027 gibt’s hier.
1. Spieltag
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Samstag, 15. August, 15 Uhr: Stahl Unterwellenborn – FSV Grün-Weiß Blankenhain, Wachsenburg Haarhausen – SG Traktor Teichel, VfB Oberweimar – SG VfB Apolda, FSV Gräfenroda – FSV 1928 Gräfinau-Angstedt, SV 09 Arnstadt II – FC Empor Weimar, SG FC Saalfeld II – FSV Martinroda
2. Spieltag
Freitag, 21. August, 18 Uhr: SG Traktor Teichel – SG FC Saalfeld II, FSV Martinroda – SV 09 Arnstadt II
Samstag, 22. August, 15 Uhr: FC Empor Weimar – SV Stahl Unterwellenborn, FSV Grün-Weiß Blankenhain – FSV Gräfenroda, TSV 1880 Elgersburg – VfB Oberweimar, SG VfB Apolda – Wachsenburg Haarhausen
Sonntag, 23. August, 15 Uhr: FSV 1928 Gräfinau-Angstedt – TSV Bad Blankenburg
3. Spieltag
Samstag, 28. August, 14 Uhr: TSV 1880 Elgersburg – FSV 1928 Gräfinau-Angstedt; 15 Uhr: SV Stahl Unterwellenborn – FSV Martinrda, TSV Bad Blankenburg – FSV Grün-Weiß Blankenhain
Sonntag, 30. August, 15 Uhr: VfB Oberweimar – SG Wachsenburg Haarhausen, FSV Gräfenroda – FC Empor Weimar, SV 09 Arnstadt II – SG Traktor Teichel, SG FC Saalfeld II – SG VfB Apolda
4. Spieltag
Samstag, 15. September, 15 Uhr: SG Traktor Teichel – SV Stahl Unterwellenborn, FSV Martinroda – FSV Gräfenroda, FC Empor Weimar – TSV Bad Blankenburg, FSV Grün-Weiß Blankenhain – TSV 1880 Elgersburg, SG VfB Apolda – SV 09 Arnstadt II
Sonntag, 6. September, 14 Uhr: Wachsenburg Haarhausen – SG FC Saalfeld II; 15 Uhr: FSV 1928 Gräfinau-Angstedt – VfB Oberweimar
5. Spieltag
Samstag, 19. September, 15 Uhr: SV Stahl Unterwellenborn – SG VfB Apolda, FSV 1928 Gräfinau-Angstedt – FSV Grün-Weiß Blankenhain, TSV 1880 Elgersburg – FC Empor Weimar, TSV Bad Blankenburg – FSV Martinroda
Sonntag, 20. September, 15 Uhr: VfB Oberweimar – SG FC Saalfeld II, FSV Gräfenroda – SG Traktor Teichel, SV 09 Arnstadt II – Wachsenburg Haarhausen
6. Spieltag
Samstag, 26. September, 15 Uhr: SG Traktor Teichel – TSV Bad Blankenburg, FSV Martinroda – TSV 1880 Elgersburg, FC Empor Weimar – FSV 1928 Gräfinau-Angstedt, FSV Grün-Weiß Blankenhain – VfB Oberweimar, SG VfB Apolda – FSV Gräfenroda
Sonntag, 27. September, 14 Uhr: Wachsenburg Haarhausen – SV Stahl Unterwellenborn; 15 Uhr: SG FC Saalfeld II – SV 09 Arnstadt II
verlegte Spiele außerhalb des Spieltages: Mittwoch, 30. September, 18 Uhr: Empor Weimar – VfB Oberweimar Freitag, 2. Oktober, 18 Uhr: Gräfenroda – Haarhausen
7. Spieltag
Samstag, 3. Oktober, 15 Uhr: SV Stahl Unterwellenborn – SG FC Saalfeld II, FSV Grün-Weiß Blankenhain – FC Empor Weimar, TSV 1880 Elgersburg – SG Traktor Teichel, TSV Bad Blankenburg – VfB Apolda
Sonntag, 4. Oktober, 15 Uhr: VfB Oberweimar – SV 09 Arnstadt II, FSV 1928 Gräfinau-Angstedt – FSV Martinroda
8. Spieltag
Samstag, 10. Oktober, 15 Uhr: SG Traktor Teichel – FSV 1928 Gräfinau-Angstedt, FSV Martinroda – FSV Grün-Weiß Blankenhain, SG VfB Apolda – TSV 1880 Elgersburg
Sonntag, 11. Oktober, 14 Uhr: Wachsenburg Haarhausen – TSV Bad Blankenburg; 15 Uhr: SV 09 Arnstadt II – SV Stahl Unterwellenborn, SG FC Saalfeld II – FSV Gräfenroda
9. Spieltag
Samstag, 24. Oktober, 14 Uhr: FC Empor Weimar – FSV Martinroda, FSV Grün-Weiß Blankenhain – SG Traktor Teichel, FSV 1928 Gräfinau-Angstedt – SG VfB Apolda, TSV 1880 Elgersburg – Wachsenburg Haarhausen, TSV Bad Blankenburg – SG FC Saalfeld II
Sonntag, 25. Oktober, 14 Uhr: VfB Oberweimar – SV Stahl Unterwellenborn, FSV Gräfenroda – SV 09 Arnstadt II
10. Spieltag
Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr: SG Traktor Teichel – FC Empor Weimar, FSV Martinroda – VfB Oberweimar, SV STahl Unterwellenborn – FSV Gräfenroda, SG VfB Apolda – FSV Grün-Weiß Blankenhain
Sonntag, 1. November, 14 Uhr: SV 09 Arnstadt II – TSV Bad Blankenburg, SG FC Saalfeld II – TSV 1880 Elgersburg, Wachsenburg Haarhausen – FSV 1928 Gräfinau-Angstedt verlegte Spiele außerhalb des Spieltages: Freitag, 6. November, 18.30 Uhr: TSV 1880 Elgersburg – SV 09 Arnstadt II
11. Spieltag
Samstag, 7. November, 14 Uhr: FSV Martinroda – SG Traktor Teichel, TSV Bad Blankenburg – SV Stahl Unterwellenborn; 14:30 Uhr: FC Empor Weimar – SG VfB Apolda Sonntag, 8. November, 14 Uhr: VfB Oberweimar – FSV Gräfenroda, FSV 1928 Gräfinau-Angstedt – SG FC Saalfeld IIFSV Grün-Weiß Blankenhain – Wachsenburg Haarhausen
12. Spieltag
Samstag, 24. November, 14 Uhr: VfB Oberweimar – SG Traktor Teichel, FSV Gräfenroda – TSV Bad Blankenburg, SV Stahl Unterwellenborn – TSV 1880 Elgersburg, SV 09 Arnstadt II – FSV 1928 Gräfinau-Angstedt, SG FC Saalfeld II – FSV Grün-Weiß Blankenhain, Wachsenburg Haarhausen – FC Empor Weimar, SG VfB Apolda -FSV Martinroda
verlegte Spiele außerhalb des Spieltages: Samstag, 21. November, 14 Uhr: FSV Grün-Weiß Blankenhain – Wachsenburg Haarhausen
13. Spieltag
Samstag, 28. November, 14 Uhr: SG Traktor Teichel – SG VfB Apolda, FSV Martinroda – Wachsenburg Haarhausen, FSV Grün-Weiß Blankenhain – SV 09 Arnstadt II, FSV 1928 Gräfinau-Angstedt – SV Stahl Unterwellenborn, TSV 1880 Elgersburg – FSV Gräfenroda, TSV Bad Blankenburg – VfB Oberweimar; 16.30 Uhr: FC Empor Weimar – SG FC Saalfeld II