Kreisoberliga in Westthüringen: Ein Unentschieden und vier Niederlagen

Die Kicker des FSV Leimbach glänzen gegen den ambitionierten Mosbacher SV mit überragender Moral. Den Gästen, die in dieser Saison den Aufstieg in die Landesklasse anstreben, trotzt die Elf von Trainer Tom Gröll ein 2:2 ab.
Die Fußballer des FSV Leimbach sorgt im Heimspiel gegen Mosbacher SV für die Überraschung am sechsten Spieltag.
Bereits in der vierten Spielminute ging der FSV durch Darian Berkes in Führung. Die Vorlage kam von Lucas Lückert. So ging es in die Halbzeitpause.
Mit einem Strafstoß-Treffer von Dennis Voigt markierten die Gäste kurz nach der Pause den Ausgleich (47.). Mit dem Tor zum 1:2 durch Mosbachs Jonas Mäurer schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch der FSV stemmte sich mit Leidenschaft und Moral gegen die Niederlage. Die Gastgeber belohnten sich in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem Kopfballtor von Routinier Christian Otto für ihr Engagement. Erneut bereitete Lucas Lückert vor 145 Zuschauern den Treffer zum umjubelten Ausgleich für die Gastgeber vor.
Die SG VfB Vacha gastierte beim EFC Ruhla und musste ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Die Uhrenstädter siegten mit 3:1 Toren. Nach knapp 70 Minuten war die Partie durch den dritten Treffer der Gastgeber (Steve Fuchs) entschieden. Ruhla spielte effektiver und konsequenter in der Chancenverwertung als die Rhöner.
Der SV Blau-Weiß Dermbach unterlag gegen Landesklassen-Absteiger FSV Waltershausen 1:2. Den Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Blau-Weißen erzielte, wer sonst, Sebastian Tschöpel.
Die Borscher Reserve kassiert mit dem 1:5 beim Aufsteiger ESV Lok Gotha ihre erste Saisonniederlage. Die stark in die Saison gestarteten Lok-Männer hatten die Partie bereits nach 35 Minuten (3:0) für sich entschieden. Den Treffer für die Rhöner zum zwischenzeitlichen 4:1 (81.) erzielte vor 125 Zuschauern Matthias Fladung.
Auch die zweite Mannschaft der FC Schweina-Gumpelstadt konnte im Auswärtsspiel nicht punkten. Die Gäste unterlagen mit 1:3 Toren beim FC Eisenach. Die Wartburgstädter erzielten alle vier Treffer. Die 1:0-Führung für Gäste erzielte mit Mirko Kutsche ein Eisenacher. Er beförderte den Ball ins eigene Tor (8.).