Kreisoberliga in Westthüringen: Ein Unentschieden und vier Niederlagen

Mit einem Strafstoß-Treffer von Dennis Voigt markierten die Gäste kurz nach der Pause den Ausgleich (47.). Mit dem Tor zum 1:2 durch Mosbachs Jonas Mäurer schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch der FSV stemmte sich mit Leidenschaft und Moral gegen die Niederlage. Die Gastgeber belohnten sich in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem Kopfballtor von Routinier Christian Otto für ihr Engagement. Erneut bereitete Lucas Lückert vor 145 Zuschauern den Treffer zum umjubelten Ausgleich für die Gastgeber vor.