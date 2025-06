Gastgeber Eintracht Heldburg war mit dem festen Vorsatz in die Begegnung am Fuße der Veste Heldburg gegangen, dieses Match gegen den schon feststehenden Aufsteiger vom FC Blau-Weiß Schalkau erfolgreich zu gestalten. Die Gäste wollten ihrerseits den guten sportlichen Lauf auch in Heldburg bestätigen – und so legten sie dann auch los. Der Führungstreffer für Schalkau fiel nach einem Eckball: Heldburg klärte nicht konsequent, und nach einem Gestochere im Strafraum war der Ball plötzlich im Tor. Und Schalkau spielte auch in der Folgezeit mutig nach vorne, hatte nach 30 Minuten schon insgesamt sechs Eckbälle vorzuweisen.