Der SV Germania Judenbach gewann am Sonntag den Kreisklassenpokal des Kreisfußballausschusses (KFA) Südthüringen am Ende mit 3:1 Toren gegen die SG Schleusingerneundorf. Die Judenbacher waren an diesem Tag im Duell zweier souveräner Staffelsieger der 1. Kreisklasse besser. Sie gewannen die Premiere des Wettbewerbes auf der bestens vorbereiteten Sportanlage in Fehrenbach vor 300 Zuschauern verdient. Erster Gratulant beim Sieger war die unterlegene Mannschaft der Engertaler.