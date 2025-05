Wer wird der Premieren-Sieger im Kreisklassenpokal? Diesen Wettbewerb um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach gibt es nämlich erst seit dieser Saison. Für das Finale am Sonntag haben sich der SV Germania Judenbach und die SG SV 08 Schleusingerneundorf qualifiziert. Diese Paarung verspricht ein ganz besonderes Spiel, denn beide Finalisten haben sich am vergangenen Wochenende für das Pokalfinale am Sonntag noch einmal richtig warm geschossen (siehe untenstehende Informationen). Und nun steht das Pokalfinale an.