Der Spruch „Wintersportler werden im Sommer gemacht“ wurde bei den Sonneberger Kreisjugendspielen im Rodeln als Leitspruch verwendet. Nach der Premiere im vergangenen Jahr fand der Wettbewerb wieder auf der Sommerrodelbahn in Ilmenau statt. Anlässlich der 31. Kreisjugendspiele und dem Kreisfinale „Jugend trainiert für Olympia“ fanden sich 51 Kinder aus der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Neuhaus am Rennweg, der TGS Schalkau, TGS Schalkau/Schulteil Rauenstein, der Grundschule am Wolkenrasen Sonneberg und der Grundschule Oberlind zusammen. Die Kids wollten den Schulalltag für einen Tag hinter sich lassen, um sich in ein einmaliges Abenteuer zu stürzen, welches wohl keiner so schnell vergessen wird.