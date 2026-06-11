Acht Grundschulen folgten der Einladung des Schulsportkoordinators Mario Winter und nahmen an den 32. Kreisjugendspielen teil. Im Stadion in Sonneberg zeigten die Schüler, was sie drauf haben. Bei Sonnenschein konnten sich die Schülerinnen und Schüler in sechs Disziplinen messen. Viele junge Sportlerinnen und Sportler überzeugten mit starken Leistungen und durften sich über zahlreiche Medaillen freuen. Besonders beim 800-Meter-Lauf konnten die Zuschauenden spannende Duelle und Zielsprints verfolgen. Mario Winter bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie beim Kreissportbund Sonneberg.