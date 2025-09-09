Am vergangenen Samstag begrüßte der WSV Trusetal junge Sportlerinnen und Sportler zu den Kreisjugendspielen auf der Sportanlage im Grumbach. Von den Bambini (U6) bis zur Altersklasse U11 ging es im Crosslauf an den Start, Von der U12 bis zur U15 ging es beim Thüringer Nachwuchscup mit Skirollern auf die Strecke. Zudem ging es für die Altersklassen S12/13 sowie S14/15 im RWS-Cup an den Schießstand.