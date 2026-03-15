Die Gemeinschaft pflegen, den Landkreis kennenlernen und die Motivation fördern, im sportlich-fairen Wettkampf Leistungen miteinander zu vergleichen: Alles Dinge, für die die jährliche Orientierungsfahrt des Kreisjugendfeuerwehrverbandes stehe, erläutert Kreisjugendfeuerwehrwartin Irina Kuchar Beweggründe für Organisation und Ausrichtung dieser Veranstaltung, die es seit 2002 gibt. Die ist nicht in einer halben Stunde vorbereitet: Immerhin galt es am Samstag, vom Feuerwehrgerätehaus in Kaltennordheim aus rund 500 Kinder und Betreuer aus mehr als 30 Jugendfeuerwehren im Landkreis Schmalkalden-Meiningen präzise einzuweisen und zu koordinieren sowie sieben Stationen in sieben Orten entsprechend auszurüsten und personell zu besetzen.