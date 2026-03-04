Spazieren gehen, Joggen, Radfahren oder mit dem Hund in Feld und Flur unterwegs sein – die Menschen genießen die ersten frühlingshaften Tage mit aktuell auch viel Sonnenschein gern bei zahlreichen Aktivitäten in der Natur. Andreas Müller, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Sonneberg, bittet in diesem Zusammenhang um besonderen Rücksichtnahme. „Jetzt beginnt die sensible Zeit: Wildtiere brauchen besonderen Schutz. Denn für sie beginnt die Brut- und Setzzeit.“