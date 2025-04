Landesjagdgesetz, Tierschutz, Agrarpolitik, Waffenrecht, Jagdpachtverträge – das sind nur fünf Themen, mit denen sich Jäger auseinandersetzen. Zudem begleiten sie politische Prozesse, tauschen Erfahrungen aus und agieren gemeinsam. „Jäger wissen, ohne eine intakte Natur ist Jagd nicht möglich“, betonte Harry König als Vorsitzender der Kreisjägerschaft Schmalkalden in seinem Bericht an die Jahreshauptversammlung am Samstag im „Heimateck“ in Seligenthal. Der Arten- und Naturschutz sei daher ein wichtiger Teil des Waidwerkes, ein wichtiger Teil der Kreisjägerschaft Schmalkalden. Engagierte Jäger gäben der Jagd ein Gesicht – ob auf Stadtfesten, regionalen Messen oder auch in Schulen.