In seinem letzten Bericht als Vorsitzender der Kreisjägerschaft macht Ronald Amthor aus Witzelroda noch einmal die Vielfalt der Verbandsarbeit anschaulich. Sie reicht von der Ausbildung der Jungjäger über die Förderung von – zum Teil vorgeschriebenen – Trainings- und Übungsmaßnahmen bis zum jagdlichen Brauchtum und der Seniorenarbeit. Der Rundbrief der Jägerschaft informiert zwei Mal im Jahr über neue Entwicklungen unter anderem auf dem Gebiet des Jagd- und Waffenrechts und über Veranstaltungen. Der Kontakt zu Behörden auf Kreis- und Landesebene, darunter die Interessenvertretung etwa in Fragen der staatlich erhobenen Gebühren, und zu den übergeordneten Verbänden gehört ebenso zu den Aufgaben wie die finanzielle und logistische Unterstützung der Hegeringe, in die sich die Jägerschaften auf lokaler Ebene untergliedern.