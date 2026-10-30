Der Landkreis Hildburghausen steht weiter vor immensen finanziellen Herausforderungen. In der ersten Lesung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2027 zeichnet die Kreisverwaltung ein deutliches Bild: Steigende Sozialausgaben, höhere Personalkosten und ein wachsender Investitionsrückstand prägen den Haushalt. Insgesamt wächst das Haushaltsvolumen gegenüber dem Vorjahr um 8,3 Millionen Euro. Gleichzeitig soll die Kreisumlage angehoben werden.