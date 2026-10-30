Der Landkreis Hildburghausen steht weiter vor immensen finanziellen Herausforderungen. In der ersten Lesung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2027 zeichnet die Kreisverwaltung ein deutliches Bild: Steigende Sozialausgaben, höhere Personalkosten und ein wachsender Investitionsrückstand prägen den Haushalt. Insgesamt wächst das Haushaltsvolumen gegenüber dem Vorjahr um 8,3 Millionen Euro. Gleichzeitig soll die Kreisumlage angehoben werden.
Kreishaushalt Hildburghausen Sozialausgaben bringen Landkreis an seine Grenzen
Maximilian Junker 30.10.2026 - 07:30 Uhr