Die zweite Lesung des Kreishaushalts 2025 hätte eigentlich deutlich entspannter ausfallen können, als sie es letztlich gewesen ist. Weil im Landeshaushalt Bewegung ist und man sich offenbar dort der Sorgen der kommunalen Familie angenommen hat, gibt es einen satten Zuschlag in Form einer Sonderzuweisung für Soziales. 61 Millionen Euro gibt das Land jetzt obendrauf an die Kommunen. Es sind gerade die hohen Ausgaben der Sozialhaushalte, die in den Kommunen als große Belastung wahrgenommen werden. Häufig weil sich dort übertragene Aufgaben von Land oder Bund sammeln, die aus Sicht der Kommunen nicht ausreichend finanziert werden.