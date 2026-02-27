Donnerstagabend im Ilmenauer Parkcafé. Der Stadtrat tagt, ans Mikrofon tritt aber keiner der Kommunalpolitiker, sondern Michael Spieß – in der Hand hält er eine Autogrammkarte. „Ich war über 20 Jahre Vorsitzender des Rodelclubs Ilmenau“, sagt er. Dann erzählt er von 1976. Nach den Olympischen Spielen sei er als kleiner Junge so begeistert gewesen, „dass ich zu Hans Rinn gelaufen bin und mir ein Autogrammfoto geholt habe, weil ich so beeindruckt von seiner Goldmedaille war, die er gerade gewonnen hatte“. Seitdem habe ihn der Rodelsport nicht mehr losgelassen.