Der Breitunger Bürgerbus fährt nun schon im dritten Jahr, überwiegend durchs Dorf, wenn nötig auch in Nachbargemeinden. Am Steuer sitzen ehrenamtliche Fahrer, auf den sechs weiteren Sitzen Personen, „die sonst keine Möglichkeit haben, mit dem privaten Pkw oder öffentlichen Nahverkehr zu fahren“, wie es in der Beschreibung der Gemeinde steht. Insbesondere wolle man mit dem Bürgerbus „Senioren und Menschen mit Einschränkungen“ ansprechen.