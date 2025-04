Kreis Sonneberg: Hundeanhänger löst sich während der Fahrt

Die Geschwindigkeit in Kurven darf nicht zu hoch sein, damit der Hänger nicht ins Kippen kommt. Bremsen in Kurven ist problematisch, da die ungebremste Masse des Anhängers das Hinterrad nach außen drückt. Ist die Zuladung zu hoch, wird das Fahrverhalten des Gespanns unter Umständen unkontrollierbar. Kräftige Bremsen am Zugfahrrad sind ein Muss.