Sömmerda (dpa/th) - Ein junger Traktorfahrer ist mit seiner Landmaschine in Sömmerda gegen einen Strommast gefahren und hat damit einen Stromausfall in Teilen der Stadt ausgelöst. Der Fahrer habe bei Arbeiten am Freitagabend auf einem Feld den Mast im Dunkeln übersehen, sagte ein Polizeisprecher. Durch den Zusammenstoß sei die Stromleitung von dem Mast heruntergefallen und der Strom ausgefallen.