Das Ungemach sieht Sven Gregor schon auf sich zukommen. Dann nämlich, wenn die regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen den Plan für die Windvorranggebiete nun endlich präsentiert – möglicherweise Anfang des neuen Jahres. Auch die Aufgabe, die er als Mitglied dieses Gremiums zu lösen hat, steht bereits fest: Größtmögliche Akzeptanz in der Bevölkerung für einen Vorschlag finden, der ja am Ende nur das gesetzlich vorgeschriebene Ausbauziel erreichen soll.