Illegal in die Landschaft gekippter Müll kommt alle Bürger teuer zu stehen. Der Landkreis muss die Hinterlassenschaften von Umweltfrevlern jedes Jahr teuer entsorgen. Zudem gefährdet mancher Müll auch die Umwelt – etwa wenn Asbest, Öl oder andere Chemikalien an Wald- oder Wegesrändern abgeladen werden. Wie groß das Problem ist, wollte Kreis- und Landtagsabgeordnete Nadine Hoffmann (AfD) von der Landesregierung wissen. Denn illegale Müllentsorgung ist ein thüringenweites Problem.