Zwanzig Zentimeter Neuschnee – teilweise sogar noch mehr – sorgten am Montagmorgen im ganzen Landkreis für erhebliche Behinderungen. Zwar entspannte sich die Lage im Laufe des Tages, mit dem schon am noch sonnigen Sonntag vorausgesagte Wintereinbruch hatten aber alle zu kämpfen, die morgens zur Arbeit oder in die Schule mussten. Skifahrer und Kinder, die gerne mal mit dem Schlitten einen Hang hinab fahren, mögen sich über so viel Neuschnee freuen. Lkw-Fahrer und der pausenlos im Einsatz befindliche Winterdienst fanden das gestern wohl weniger lustig. Der Schnee fiel zum Teil so heftig, dass gerade erst geräumte Straßen schnell wieder dicht waren. Nicht nur die Gemeinden kamen auf den vielen kleineren Straßen mit dem Schneeräumen kaum hinterher. Auch auf der Autobahn oder der B 89 hatte der Winterdienst Probleme.