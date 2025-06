Auf dem Parkplatz vor dem Justizzentrum in Meiningen schreien und kreischen sich Leute an, viele Leute. Mindestens ein Teil von ihnen saß im Publikum, als morgens am Landgericht, vor der Jugendschutzkammer, der Prozess wegen schweren Missbrauchs und Vergewaltigung eines Kindes, wegen Kinderpornografie und wegen Nötigung eröffnet worden ist. Bis mittags hat sich die Aufregung, die im Saal zu spüren ist, das Empörungslevel, so gesteigert, dass es in der Pause zu einem Tumult kommt, der aufgelöst werden muss.