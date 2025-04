Schleusingen Wie das Landratsamt mitteilt kommt es in der Burgstraße in Schleusingen zu temporäre Vollsperrungen. Vom 28. April 2025 bis 12. Dezember 2025 wird jeweils Montag von 6.00 bis 19.00 Uhr und Mittwoch von 6.00 bis Donnerstag 19.00 Uhr gesperrt. Außerhalb diese Zeiten ist die Burgstraße wieder als Einbahnstraße Richtung Markt für den gesamten Verkehr freigegeben. Die Umleitung erfolgt über Kreisverkehr am Schloss – Suhler Straße – Königstraße – Ilmenauer Straße – Christian-Junker-Straße – Georg- Neumark-Straße – Walchstraße - Markt.