So schön die Kraniche am Himmel anzuschauen sind, so sorgenvoll richten sich momentan die Blicke von Ornithologen und Veterinärmedizinern auf sie. Denn vor allem die vermeintlichen Vögel des Glücks – nach griechischer Mythologie – bringen gerade Unheil mit sich. In Form der Vogelgrippe. Dazu können die Tiere natürlich nichts, doch die Krankheit – auch Geflügelpest oder wissenschaftlich HPAI (Hochpathogene Aviäre Influenza) genannt – breitet sich in verschiedenen Subtypen (zum Beispiel das bekannte H5N1-Virus) aktuell in einer Infektionswelle in Deutschland aus. Betroffen ist auch Thüringen – wo etwa im Landkreis Greiz bereits mehrere Ausbrüche in Geflügelhaltungen nachgewiesen wurden, die wahrscheinlich auf den Kontakt mit Wildvögeln zurückzuführen sind.