Die Straßenbaumaßnahme zwischen Eishausen und Veilsdorf stand in der vergangenen Ratssitzung der Gemeinde Straufhain auf der Tagesordnung. Wie es in der Beschlussvorlage heißt, plant die Gemeinde Straufhain in Kooperation mit der Gemeinde Veilsdorf die Instandsetzung von Teilstücken (rund 1,65 Kilometern von insgesamt sieben Kilometer Länge) der Ortsverbindungsstraße zwischen Eishausen und Veilsdorf.