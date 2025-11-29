Es gibt Musik, die einen ein Leben lang begleitet. Die sich einbrennt, die sich nicht wieder löscht. Wer einmal den Eingangschor von Bachs Weihnachtsoratorium gehört hat, der vergisst diese musikalische Wucht wohl nie wieder, dieses Flirren und Flimmern aus Tönen, diese Paukenschläge, diese nahezu überirdische Weltbeschreibung aus Musik: „Jauchzet frohlocket! Auf, preiset die Tage!“ – die Noten hat das wohl größte Thüringer Genie zwar auch an anderer Stelle seines die Menschheit bis heute beeinflussenden Werkes verwendet – hier aber, in der Zeit der Advent, der Ankunft, der Vorfreude auf diese unsere Kultur seit über 2000 Jahren prägende Geburt, hier erklären sie, warum wir überhaupt Weihnachten feiern.