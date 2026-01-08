Gerade noch so im alten Jahr hat der Kreistag den Haushaltsplan beschlossen. Was für den Bürger ein staubtrockenes Thema ist, ist für den Landrat die Handlungsgrundlage. Ohne sie geht rein gar nichts. Also setzt sich Sven Gregor zu Beginn des neuen Jahres gut gelaunt an seinen Schreibtisch. Das Land hatte den Kreisen im vergangenen Dezember doch noch unter die Arme gegriffen – weil der Landkreistag die Kostensteigerungen vor allem im Sozialbereich überzeugend habe darlegen können, sinniert der Landrat. Ergebnis: Drei Millionen Euro zusätzlich für Hildburghausen aus der Erfurter Kasse. Damit konnte die schon taxierte Erhöhung der Kreisumlage für dieses Jahr abgewendet werden. Zudem gab’s kurz vor Silvester noch einmal 2.8 Millionen Euro für den kreislichen Straßenbau – als Weihnachtsgeschenk sozusagen.