Wenn’s um Geld geht, hört die Freundschaft auf. Eine alte Weisheit, die sich immer wieder aufs Neue bestätigt. Etwa zur jüngsten Kreistagssitzung letzte Woche. Da blies dem Landrat die kühle Novemberluft auch im geheizten Sitzungssaal des Landratsamts vor allem aus Richtung einer Fraktion oder dreier Bürgermeister förmlich ins Gesicht. Sven Gregor nutzte das monatliche Pressegespräch an diesem Dienstag, um seinem Ärger darüber noch einmal Luft zu machen: „Ehrlich gesagt, den Aufschrei aus der CDU-Fraktion kann ich nicht verstehen.“