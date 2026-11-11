Mit einem kräftigen „He-Jo“ und großer Begeisterung ist der Gießübler Carnevals Club (GCC) in die fünfte Jahreszeit gestartet. Der Traditionsverein feiert damit ein bemerkenswertes Jubiläum: seine 70. Saison. Unter dem treffenden Motto „70 Jahre Volkskarneval“ besinnt sich der GCC dabei ganz bewusst auf die Ursprünge der Namensgebung des Gießübler Karnevals und reaktiviert den traditionsreichen Begriff für das diesjährige Fest und künftige.