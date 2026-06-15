Bischofsheim (dpa/lhe) - Insgesamt 14 Menschen sind in einem Bus durch Pfefferspray verletzt worden. Polizei und Rettungsdienst waren am Montagnachmittag im Einsatz. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge steht ein 14-Jähriger im Verdacht, in dem Bus in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) Pfefferspray versprüht zu haben. Die Verletzten seien vor Ort medizinisch versorgt worden, niemand musste ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.