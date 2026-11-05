Angesichts hoher Energiepreise und weiterer zu erwartender Kostensteigerungen gewinnt die Frage, wie Gebäude künftig möglichst effizient mit Energie versorgt werden können, für viele Haushalte, Unternehmen und Kommunen zunehmend an Bedeutung. Antworten auf aktuelle Herausforderungen und künftige Entwicklungen will die 9. Kreis-Energie-Konferenz geben, zu der der Landkreis Schmalkalden-Meiningen gemeinsam mit dem Arbeitskreis Energie am Samstag, 14. November, von 10 bis 16 Uhr einlädt. Veranstaltungsort ist die EXPO auf dem Bildungscampus des Berufsbildungs- und Technologiezentrums (BTZ) der Handwerkskammer Südthüringen in Rohr-Kloster.