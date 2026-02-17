Beilngries (dpa/lby) - Ein schwer verletzter Autofahrer ist nach einem Unfall im Kreis Eichstätt per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Nach Polizeiangaben war der Wagen des 29-Jährigen bei Beilngries von der Bundesstraße 299 abgekommen, über einen Grünstreifen gefahren und dann in eine Baumreihe gekracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Ob die regennasse Fahrbahn eine Rolle spielte, konnte die Polizei nicht sagen. Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro.