Kreis Dachau: S-Bahn erfasst Auto - drei Menschen verletzt

Markt Indersdorf (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer S-Bahn im Kreis Dachau sind drei Menschen verletzt worden. Das Auto sei am Nachmittag an einem Bahnübergang in Markt Indersdorf auf den Gleisen stehen geblieben und konnte wegen des stockenden Verkehrs nicht mehr weiterfahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es sei schließlich von der herannahenden S-Bahn am Heck getroffen worden.