Dem Fachbereich Gesundheitswesen am Landratsamt Coburg ist im Oktober der Fall einer Tuberkulose-Erkrankung mitgeteilt worden – das bestätigen die Behörden unserer Redaktion auf Nachfrage. Aufgetreten ist der Fall demnach in einer Kindertageseinrichtung im Stadtgebiet von Coburg: Es handelt sich um eine Erzieherin, die an infektiöser Tuberkulose erkrankt ist. Die Frau aus dem Landkreis befindet sich momentan in Isolation.
Kreis Coburg Infektiöse Tuberkulose bei Erzieherin festgestellt
Christian Hollhut 25.10.2025 - 07:00 Uhr