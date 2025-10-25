Dem Fachbereich Gesundheitswesen am Landratsamt Coburg ist im Oktober der Fall einer Tuberkulose-Erkrankung mitgeteilt worden – das bestätigen die Behörden unserer Redaktion auf Nachfrage. Aufgetreten ist der Fall demnach in einer Kindertageseinrichtung im Stadtgebiet von Coburg: Es handelt sich um eine Erzieherin, die an infektiöser Tuberkulose erkrankt ist. Die Frau aus dem Landkreis befindet sich momentan in Isolation.