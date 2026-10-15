Krebsmedikament: Neue Therapie gegen tödliche Krebsform – Was bringt sie?

Berlin - Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine gefürchtete Diagnose – er wird oft spät erkannt und dann sind die Überlebenschancen schlecht. Ein neues Medikament weckt Hoffnung für Menschen mit der Krankheit in einem fortgeschrittenen Stadium. Das Mittel Daraxonrasib verspricht keine Heilung, aber soll das Überleben im Vergleich zu einer Chemotherapie verlängern. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA empfiehlt nun die Zulassung in der EU für Erwachsene mit Pankreaskarzinom mit Metastasen, die schon mindestens eine vorherige Behandlung hatten. Die Behörde hat den Wirkstoff mit dem Handelsnamen "Rasonque" in einem beschleunigten Verfahren geprüft.