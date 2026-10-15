Krebsmedikament: Neue Therapie gegen tödliche Krebsform – Was bringt sie?

Wie wirkt Daraxonrasib?

Daraxonrasib gehört zu einer neuen Klasse von Wirkstoffen, den sogenannten RAS(ON)-Inhibitoren. RAS ist ein sogenanntes Protoonkogen. Es enthält die Bauanleitung für ein Protein, das in Zellen Wachstums- und Teilungsprozesse anstößt. Normalerweise ist dieses Protein nur zeitweise aktiv und schaltet sich selbst wieder ab. Durch Mutationen bleibt es dauerhaft aktiv und begünstigt das Tumorwachstum. "Dann ist das so wie ein durchgetretenes Gaspedal. Dann ist der Signalweg die ganz Zeit aktiv", erläutert Ebert. Bei rund 90 Prozent der Bauchspeicheldrüsenkrebs-Fälle liegen solche Mutationen vor.