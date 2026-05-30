Seit Anfang des Jahres kämpfe er nun mit Chemotherapie gegen den Krebs. "Jede Chemo läuft fast 24 Stunden. Überall hängen Flaschen. Das haut dich komplett weg", sagte Lafer; übermittelt aber auch positive Nachrichten: "Man sieht, dass die Knoten kleiner werden. Dass die Behandlung anschlägt. Und das gibt mir Kraft." Aufgeben? "Nein! Sterben ist für mich keine Option. Ich will arbeiten, ich muss arbeiten. Ich brauche das. Ich habe noch so viel vor und so viele Ideen."