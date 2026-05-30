Krebs-Tod mit 80 Jahren "Star Wars"-Editorin Marcia Lucas gestorben

Lucas, deren Werk als Cutterin weitere einflussreiche Filme der Siebzigerjahre wie Martin Scorseses "New York, New York" und "Taxi Driver" prägte, erlag Ende Mai einer Krebserkrankung, wie das Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf den Anwalt der Familie am Freitag berichtete. "Ihre Arbeit war bekannt für ihre emotionale Intelligenz, Rhythmus und Humanität - eine seltene Fähigkeit, um die Wahrhaftigkeit einer Szene ausfindig zu machen und Herz, Momentum und Klarheit auf die Leinwand zu bringen", heißt es demnach im Statement der Angehörigen.