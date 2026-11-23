Ausgesprochen viele Vernissagegäste drängten sich Samstagnachmittag dicht an dicht in der Museumsgalerie, denn etliche Teilnehmerinnen des Kräuterseminars der 33. Olitätenmajestät, Katrin Bauer aus Langewiesen, wollten sich die Vernissage zur Ausstellung „Spuren des Lebens“ von Frank Mußmacher nicht entgehen lassen. Neugierig darauf, was es zu schauen, zu hören und mit wachen Sinnen zu erleben gibt, erwiesen Gäste aus der Stadt und der Landgemeinde dem Künstler die Ehre ihres Besuches.