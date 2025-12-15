Mehr als hundert Schaulustige und Käufer fanden sich am Laufe des Sonntages im Saal auf der Hohen Geba ein. Sie bestaunten die vielfältigen handgefertigten Produkte und fanden das eine oder andere Geschenk für die Lieben zum Fest. Doch wer den Weg zum Berg hinauf nicht genau kannte, hatte am Sonntag seine Mühe, um durch den dicken Nebel zum Ziel zu kommen. Geba-Wirt Steven Bamberg musste schon für die Händler mehrfach als Lotse am Handy fungieren. Umso größer war sein Erstaunen, dass trotz des widrigen Wetters so viele Besucher auf den Berg kamen. Saal, Wirtsstube und Vorraum waren stets belegt und die Speisen vom Food Truck fanden – wie auch die Angebote drinnen – sehr guten Anklang.