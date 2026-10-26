Wer hätte gedacht, dass aus ein paar Bleistiften, Pinseln und einer guten Idee ein so lebendiger Treffpunkt entstehen würde? In Heubisch haben sich Menschen gefunden, die eines verbindet, die Freude am kreativen Gestalten. Der Heubischer Zeichenzirkel oder aber auch die Montagsmaler, wie sie genannt werden, zeigen, dass Kunst keine großen Ateliers braucht, sondern vor allem Menschen, die Lust haben, gemeinsam etwas auszuprobieren.