Der Ilmenauer Töpfermarkt zählt mittlerweile zu den festen Terminen im städtischen Veranstaltungskalender. An diesem Wochenende ist es wieder so weit, diesmal sogar mit einer Jubiläumsauflage. Der Töpfermarkt am 2. und 3. Mai ist der nunmehr 25. seiner Art in Ilmenau. Und bringt auch diesmal wieder zahlreiche Keramikkünstler aus Deutschland und Europa in die Lindenstraße. Für viele Besucher definitiv ein Anlass, die Innenstadt bewusst einzuplanen – sei es zum Shoppen oder um ein neues Lieblingsstück zu finden.