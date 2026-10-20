Kreative Medienarbeit: Ferienkinder gestalten eigenen Film

Der Höhepunkt sei die Filmvorführung am letzten Projekttag in der Stadt- und Kreisbibliothek gewesen. Dazu waren Eltern, Großeltern und weitere Angehörige eingeladen, um das Ergebnis der Ferienwoche zu erleben. „Schon beim Empfang wurde deutlich, wie viel Kreativität und Begeisterung die Kinder in das Projekt eingebracht hatten: Sie hatten drei tolle Plakate gestaltet, mit denen sie ihre Gäste begrüßten. Voller Stolz präsentierten sie anschließend ihren Film“, resümieren die Beteiligten. Die Angehörigen hätten sich begeistert von dem Ergebnis gezeigt sowie die Arbeit und das Engagement der jungen Filmemacher gewürdigt. Die Projektwoche sei durch ein Projekt von „Gemeinsam Digital! Kreativ mit Medien“ des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. (dbv) im Rahmen von „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert worden. Fazit: „Dies hat gezeigt, wie kulturelle Bildung, Stadtgeschichte und digitale Medienarbeit miteinander verbunden werden können und Kinder dazu ermutigt werden, eigene Ideen kreativ umzusetzen.“