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Kreative Medienarbeit Ferienkinder gestalten eigenen Film

Mädchen und Jungen aus Hildburghausen haben eine abwechslungsreiche Projektwoche absolviert – Kostüme und Requisiten inklusive.

Kreative Medienarbeit: Ferienkinder gestalten eigenen Film
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Die Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek, Frau Astrid Götze (links) und der Regisseur, Herr Christian Koch (hinten rechts) mit den Teilnehmern des Ferienprojektes. Foto: Stadt Hildburghausen

Eine Woche lang wurde Hildburghausen offenbar zur Filmkulisse: Vom 12. bis 16. Oktober beschäftigten sich Kinder im Ferienprojekt der Stadt- und Kreisbibliothek mit historischen Persönlichkeiten und besonderen Geschichten ihrer Heimatstadt. Unter dem Motto „Superheldinnen und Superhelden aus Hildburghausen gesucht“ entstand ein Film, der laut Pressemitteilung „Geschichte auf kreative Weise lebendig werden lässt“.

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Im Mittelpunkt habe die Idee gestanden, Kindern die Geschichte Hildburghausens näherzubringen und „ihnen gleichzeitig einen praktischen Zugang zur Mediengestaltung zu ermöglichen“. Verantwortlich für Idee, Konzeption und Gestaltung des Projekts sei die Stadt- und Kreisbibliothek gewesen. „Gemeinsam mit den Kooperationspartnern Stadtmuseum und Amateurbühne e.V. sowie Medienpädagogen des Woodcamp e.V. und Reinhard Haschlar vom Theaterverein wurde eine abwechslungsreiche Projektwoche auf die Beine gestellt“, heißt es.

Liebevoll und kreativ gestaltete Plakate empfingen die Besucher zur Fimvorführung. Foto: Stadt Hildburghausen/Stadt Hildburghausen

Die jungen Teilnehmer schlüpften der Medieninformation zufolge in historische Rollen und erweckten unter anderem die Herzogin Charlotte, den Schriftsteller Jean Paul und das Verlegerehepaar Joseph und Hermine Meyer zum Leben. Inhaltlich habe der Film „eine außergewöhnliche Hildburghäuser Überlieferung“ aufgegriffen. Bei einem schweren Unwetter soll einst die Türmerwohnung aus dem Turm gerissen worden und durch die Luft geflogen sein, ohne dass ihre Bewohner zu Schaden kamen.

Historische Kostüme

„Von der Entwicklung der Figuren über das Schreiben eigener Dialoge bis hin zu den Filmaufnahmen konnten die Kinder den Entstehungsprozess aktiv mitgestalten“, teilen die Verantwortlichen mit. Historische Kostüme, originale Schauplätze und passende Requisiten hätten für eine besondere Atmosphäre gesorgt. Zugleich lernten den Angaben zufolge „die jungen Filmemacher“, wie Kameraeinstellungen funktionieren, Szenen gedreht und geschnitten sowie Bilder und Musik zu einem fertigen Film zusammengefügt werden.

Der Höhepunkt sei die Filmvorführung am letzten Projekttag in der Stadt- und Kreisbibliothek gewesen. Dazu waren Eltern, Großeltern und weitere Angehörige eingeladen, um das Ergebnis der Ferienwoche zu erleben. „Schon beim Empfang wurde deutlich, wie viel Kreativität und Begeisterung die Kinder in das Projekt eingebracht hatten: Sie hatten drei tolle Plakate gestaltet, mit denen sie ihre Gäste begrüßten. Voller Stolz präsentierten sie anschließend ihren Film“, resümieren die Beteiligten. Die Angehörigen hätten sich begeistert von dem Ergebnis gezeigt sowie die Arbeit und das Engagement der jungen Filmemacher gewürdigt. Die Projektwoche sei durch ein Projekt von „Gemeinsam Digital! Kreativ mit Medien“ des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. (dbv) im Rahmen von „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert worden. Fazit: „Dies hat gezeigt, wie kulturelle Bildung, Stadtgeschichte und digitale Medienarbeit miteinander verbunden werden können und Kinder dazu ermutigt werden, eigene Ideen kreativ umzusetzen.“

Mit dem Filmprojekt habe man nicht nur ein Stück Hildburghäuser Geschichte neu erzählt, „sondern auch das Bewusstsein für die historischen Persönlichkeiten und das kulturelle Erbe der Stadt gestärkt“.