Kreative Kontrolle über 007 Lizenz zum Streamen: Der neue Boss von James Bond ist Amazon

Über 60 Jahre war James Bond Familiensache

Wilson (83), der seit den 70er Jahren in jedem Bond-Film einen kurzen Gastauftritt hatte, erklärte am Donnerstag seinen Rückzug. "Fast 60 unglaubliche Jahre stand meine Karriere im Zeichen von 007", sagte er. In Zukunft wollte er sich auf Kunst und wohltätige Projekte konzentrieren.