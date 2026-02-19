Der SCC Slusia wünschte sich ein moderneres und vereinfachtes Logo neben dem traditionellen, aber sehr detaillierten. Sofie Lautensack und Peter Schlütter hatten die Idee, einen Wettbewerb auszuloben. Modernes, ansprechendes Logo, wer könnte das besser als junge, kreative Leute? An der Schleusinger Schule, speziell in Kunstlehrerin Theresa Fröbisch, fanden sie eine Partnerin, die sofort dabei war. Sie motivierte die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen im Rahmen des Kunstunterrichts im Fach Design, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Die Gymnasiasten beschäftigten sich mit dem Verein, schauten sich die Webseite des SCC an, einige hatten einen persönlichen Bezug zum Faschingsverein in Show- und Gardetanzgruppen.