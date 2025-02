Der Interessengemeinschaft, in der die Krayenburg-Gemeinde e.V. die Feier ihres hundertjährigen Bestehens gemeinsam mit den Heimatvereinen aus Dorndorf, Kieselbach und Merkers vorbereitet, konnte Schultheiß Michael Heidrich schon eine Reihe von Eckpunkten für das Programm vorstellen. Die Diskussion zur jüngsten Zusammenkunft hatte neben den Einladungen an Ehrengäste und Sponsoren den Kreis der benötigten Helfer zum Gegenstand, der noch vergrößert werden soll. Einigung wurde des Weiteren über den Umfang und das Format der geplanten Festschrift erzielt. Dr. Wolfgang Sinn aus Dönges, der solche Projekte in der Region schon mehrfach mit Material und Ideen unterstützt hat, berichtete unter anderem von den durch den Merkerser Gunther Loos bereitgestellten Informationen und Fotos von den sommerlichen Festivals, die den Krayenberg in den 1970er Jahren zu einer gefragten Adresse der Jugend machten, oder von Fundstücken zu Kieselbacher Kulturbund-Aktivitäten um die Krayenburg.