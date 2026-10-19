John aus Bad Salzungen ist stolz wie Bolle. Seit 13 Jahren wächst seine Anlage und beansprucht inzwischen das ganze Wohnzimmer. Die Vielfalt ist atemberaubend, ein dreidimensionales Wimmelbild. Die Größen werden durch die gewählte Spurweite H0 der Abteilung Modelleisenbahn vorgegeben, also 1:87 über alles. Aber die kleine Welt ist viel größer. Neben den städtischen Wohnquartieren, die Gebäude mit Beleuchtung und Inneneinrichtung, findet man Feuerwehr, Spedition, Polizei, einen bunten Rummel, diverse Straßenzüge, wenig Landschaft, aber viele, viele „Menschen“ und Fahrzeuge – allein 150 Traktoren, sagt John. In der Tiefenorter Krayenberghalle war der aktuelle Stand zu sehen. Doch es geht weiter. Gerade werden die in Frage kommenden Details mit Soundmodulen ausgestattet. Kein Wunder, dass die Betrachter hier verweilten.