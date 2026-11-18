Die gerichtlich verordnete Grundsteuerreform und die spätere erneute Korrektur der Grundsteuermessbeträge hatte die Kommunalverwaltungen in Thüringen in den vergangenen Monaten erheblich beschäftigt. „Es war ja angekündigt, dass die Sätze für Nichtwohngrundstücke wieder angehoben werden. Die waren bei der Grundsteuerreform zum Nachteil der Wohngrundstücke erheblich gesenkt worden – das wird wieder ausgeglichen“, erläuterte Kämmerin Bianca Schwabe zur Gemeinderatssitzung der Krayenberggemeinde am Montagabend.