Mit 69,9 Prozent der gültigen Stimmen hatte die parteilose Melanie Grob, die für die CDU ins Rennen gegangen war, die Bürgermeisterwahl am 23. August gewonnen. Ihren neuen, hauptamtlichen Job im Rathaus in Dorndorf trat sie im September an. „Ich arbeite mich ein. Die Verwaltung, der Bauhof und die Ortsteilbürgermeister unterstützen mich dabei“, sagte sie und ist dafür dankbar. Nun legte sie in der Oktober-Gemeinderatssitzung ihren Diensteid ab.