Die Anwohner in der Brunnenstraße und in der Oberen Gartenstraße in Merkers hatten keine Chance, das Eindringen der Schlammlawine in ihre Grundstücke zu verhindern, als am Abend des 28. Mai der Starkregen oberhalb von Merkers niedergegangen war. Das Wasser war einfach zu schnell. Neben den Grundstücken wurden auch mehrere Straßen überflutet, darunter die B 62. Vorwürfe wurden laut, dass Flutgräben nicht ordentlich gewartet und somit nicht funktionstüchtig waren, die das Wasser hätten aufnehmen können.